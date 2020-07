Tragedia per una famiglia ligure in vacanza in Val di Fassa: schianto in auto, bambino di 11 anni perde la vita

Si è trasformata in tragedia la vacanza di una famiglia del levante savonese che sabato, mentre si dirigeva in Trentino per trascorrere qualche giorno sulle Alpi, è stata protagonista di un incidente in seguito al quale ha perso la vita un bambino di 11 anni.

Il violento scontro tra due macchine, causato da circostanze ancora da chiarire, si è verificato intorno alle 17 di sabato pomeriggio in una galleria tra Ziano e Predazzo, poco prima di Moena, alle pendici del monte Agnello. Oltre alla famiglia, composta dai genitori e dal figlio, sono state coinvolte altre due persone.

Immediato è scattato l’intervento della macchina dei soccorsi, coi Vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere i corpi delle cinque vittime, due delle quali, la madre ed il ragazzino, sono state poi trasportate con l’ausilio dell’elisoccorso del 118 all’ospedale di Trento.

Questa mattina la terribile notizia ha sconvolto la cittadina ligure d’origine della famiglia: l’undicenne, dopo diversi interventi chirurgici non ce l’ha fatta e ha perso la vita. La madre resta invece ricoverata in terapia intensiva in condizioni gravi.