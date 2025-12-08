Addio a Elio Bormioli, l’ultimo vetraio soffiatore di Altare

Se ne è andato a 91 anni Elio Bormioli, uno degli ultimi maestri vetrai soffiatori del paese, figura simbolo di una tradizione artigiana che ad Altare ha radici secolari. Per decenni ha rappresentato con passione e competenza l’arte del vetro, diventando un punto di riferimento per la comunità e per quanti hanno voluto avvicinarsi a questa tecnica antica.

Fratello di Sandro e zio di Costantino, de “I Vetri di Sandro Bormioli”, era noto anche per le sue dimostrazioni pubbliche con la canna da soffio, soprattutto a Villa Rosa, dove incantava adulti e bambini trasformando il fuoco e il respiro in forme eleganti. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo in un mondo artigiano che negli anni ha visto assottigliarsi sempre più il numero dei suoi interpreti.

I funerali si svolgeranno mercoledì 10 dicembre, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di Sant’Eugenio. Il Santo Rosario verrà recitato martedì 9 dicembre alle 17.30 nella chiesa di San Rocco, dove il feretro sarà portato nel pomeriggio.