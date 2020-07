Finale, l'enduro non si arrende e a settembre torna in riviera con una tappa dell'EWS

Cambio di programma per uno degli appuntamenti ormai fissi dell'autunno finalese.

La pandemia da Covid19 ha stravolto letteralmente il mondo dello sport, portando, nella migliore delle ipotesi, al cambiamento dei calendari programmati. Non ha fatto eccezione il mondo delle due ruote, così Finale, per il 2020, dovrà rinunciare al Trophy of Nations e "accontentarsi" di una normale tappa della Enduro World Series, il 26 e 27 settembre.

"La reale possibilità che diversi concorrenti da più parti del mondo non possano prendere parte alle competizioni impedisce un equo processo di qualificazione per i team nazionali e per questo l’appuntamento è rimandato al 2021" spiegano dal comitato organizzatore.

"Per quanto dispiaciuti di non potere assegnare le maglie speciali UCI a settembre, il nostro staff non ha mai smesso di lavorare per produrre un evento che sia all’altezza della fama che Finale Ligure ha conquistato negli anni in ambito Enduro. Siamo orgogliosi di organizzare per la settima volta una prova di EWS e stiamo facendo tutto il possibile, auspicando di accogliere rider, team e fans a Finale a fine settembre” dichiara Andrea Principato, presidente Finale Outdoor Region, che da anni cura diversi aspetti dell'evento.

Finale non perderà quindi una delle sua attrattive principali, seppur senza avere, come successo negli ultimi anni, l'onore di ospitare le premiazioni per l'assegnazione del campionato EWS o la maglia iridata.