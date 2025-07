Albenga, torna il "Cinema sotto le Stelle": un grande schermo all’aperto che fa sognare grandi e piccini

Anche per l’estate 2025 torna ad Albenga uno degli appuntamenti più amati da famiglie e bambini: Cinema sotto le Stelle, la rassegna di cinema all’aperto che porta la magia del grande schermo direttamente nei quartieri e nelle frazioni della città.

Le serate sono pensate per offrire momenti di condivisione, divertimento e magia sotto il cielo estivo, con una programmazione dedicata in particolare ai più piccoli e alle famiglie.

Il calendario delle proiezioni si apre il 14 luglio con Shazam, in programma alle ore 21.30 presso il campo sportivo Opere Parrocchiali della frazione Leca. Si prosegue il 21 luglio con Paw Patrol, che sarà proiettato alle 21.30 in piazza della Chiesa a Lusignano. Il 28 luglio sarà la volta di Oceania, sempre alle 21.30, al Parco Educamp delle scuole Nada Torri Ricci a Campochiesa.

Il 4 agosto toccherà a Mummie a spasso nel tempo, alle ore 21.30 in piazza Falcone e Borsellino a San Fedele. Seguirà Wonka il 18 agosto, alle 21.30 in piazza della Chiesa a Bastia. Il 25 agosto sarà proiettato Il Grande Gigante Gentile, alle 21.30 in piazza della Chiesa a Salea.

La rassegna continuerà il 1° settembre con Sonic 2 - Il Film, alle ore 21.30 nel cortile delle Opere Parrocchiali a San Giorgio, e si concluderà il 3 settembre con Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo, alle 21.30 nel chiostro di San Bernardino a Vadino.

Tutte le proiezioni sono a ingresso gratuito. L’iniziativa è promossa dal Comune di Albenga in collaborazione con la Fondazione Oddi e numerosi partner locali.

Per aggiornamenti e novità è possibile seguire @scoprialbenga su Facebook e Instagram.