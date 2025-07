Castelvecchio di Rocca Barbena, storie e musica sotto le stelle con Gino Rapa e Pino Caratozzolo

Venerdì 11 luglio alle 21, la verdeggiante piazza Cavour a Castelvecchio di Rocca Barbena si trasformerà in un teatro sotto le stelle per accogliere un evento speciale, tra parole, musica e suggestioni antiche. Sul prato verde che fa da piazza principale al borgo – un vero tappeto erboso incastonato tra antiche case – andrà in scena una serata con il professor Gino Rapa, autore e divulgatore, noto per i suoi racconti, le curiose etimologie della lingua italiana e le favole antiche pensate per lettori moderni.

Ad accompagnarlo ci sarà la musica di Pino Caratozzolo, che con le sue canzoni offrirà lo spunto per nuove divagazioni linguistiche. Il risultato sarà un intreccio di emozioni, aneddoti, musica e riflessioni leggere, ma mai banali.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale e in particolare l’Assessore Silvia Molino per l’invito e la passione con cui promuove il territorio – ha dichiarato Rapa –. Spero di regalare una serata piacevole, al fresco e sotto le stelle”.

L’evento, a ingresso libero, è promosso dal Comune di Castelvecchio. Consigliabile lasciare l’auto al parcheggio superiore e seguire le indicazioni per raggiungere comodamente la piazza. Un’occasione per scoprire (o riscoprire) uno dei borghi più suggestivi dell’entroterra ligure, tra arte, storia e cultura viva.