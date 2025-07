Albissola Marina celebra la Bandiera Blu con laboratori, degustazioni e giochi

Il Comune di Albissola Marina celebra anche quest’anno il conseguimento della Bandiera Blu con una serata speciale martedì 15 luglio, a partire dalle 21.00, sul Lungomare degli Artisti, di fronte alla spiaggia libera attrezzata comunale. L’evento propone numerose iniziative dedicate alla sostenibilità ambientale e alle produzioni tipiche locali.

Tra le attività in programma, spicca il laboratorio pratico gratuito “La Liguria… nel piatto!”, aperto a tutti, dedicato alla preparazione tradizionale della panissa ligure. Guidati dallo chef Giorgio Baracco, i partecipanti potranno assistere a una dimostrazione pratica, scoprendo tutti i segreti e la storia di questo piatto povero ma nutriente, fatto con ingredienti semplici e considerato una vera e propria istituzione della cucina ligure. Chi lo desidera avrà anche la possibilità di cimentarsi personalmente nella preparazione, sempre sotto la guida dello chef. Al termine del laboratorio seguirà una degustazione gratuita di piatti tipici della tradizione ligure.

Inoltre, la passeggiata si animerà con il Ludobus Giocosamente, un momento di divertimento per tutte le età. La zona sarà invasa da colori, risate e giochi di piazza realizzati interamente con materiali poveri e di recupero. Sarà possibile cimentarsi con una vasta gamma di giochi in legno di ideazione originale e giochi da esterno, come piste per le biglie, cornhole, calcetti a elastico, labirinti giganti, trampoli, trottoloni e molti altri. Non mancheranno i giochi tradizionali della cultura popolare, come la campana, il tiro alla fune, la lippa, gli elastici e le bocce, oltre a giochi provenienti da diverse tradizioni etniche. Per chi preferisce, ci saranno anche tavolieri, giochi di carte, di strategia e di fortuna, adatti a tutte le età.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua ai numeri 366 6221213 o 327 8818713, oppure via email all’indirizzo info@cearivierabeigua.it. È possibile seguire l’evento anche sulla pagina Facebook “Centro Educazione Ambientale Riviera del Beigua” o visitare il sito web www.cearivierabeigua.it.