Parole Ubikate in mare, ad Albissola lo spettacolo di Stefano Massini, autore teatrale di fama internazionale

Sabato 12 luglio alle 21.15, piazza della Concordia ad Albissola Marina ospiterà Stefano Massini, autore e narratore di fama internazionale, con lo spettacolo tratto dal suo libro “Donald. Storia molto più che leggendaria di un Golden Man” (Einaudi). Ad accompagnarlo sul palco, Renata Barberis. L’appuntamento è parte della rassegna "Parole Ubikate in Mare", con ingresso è gratuito.

Trump prima di Trump raccontato dall'unico scrittore italiano ad aver vinto il Tony Award.

Si può narrare l’uomo più potente della terra come lo farebbe un cantastorie dei secoli passati, intrecciando la storia e la leggenda, la cronaca e il mito, l’orrore e la parodia? Nel raccontare la vita del suo ingombrantissimo, esagerato, predestinato protagonista, Stefano Massini parte dal principio: una famiglia di origini tedesche, un vialetto curato che attraversa un prato tagliato perfettamente, una casa immersa nella quiete idilliaca del Queens. Per stemperare la leggenda nell’umorismo e sabotare la mitologia con il sarcasmo, la parola incantatrice di Massini scende nei dettagli infinitesimali e li annoda alla traiettoria di un’esistenza affollata di personaggi: i genitori, il preside, l’autista, la Golden Wife. E poi l’avvocato, colui che di Donald annusa il potenziale e per primo ne percepisce il fluido, che gli insegna il disincanto e l’utilitarismo. Che lo spinge verso il successo, fino alla conquista di New York, fino alla torre più alta di tutte che porta il suo nome. Massini ha scritto la chanson de geste di un personaggio opaco, inafferrabile, che fa della menzogna un’arte e del successo un’ossessione. Ecco a voi la storia dei dieci minuti cruciali e delle fatalità che hanno reso Donald J. Trump l’antieroe del secolo scorso e il grande terrore del millennio appena iniziato.

Stefano Massini è il primo autore italiano ad essersi aggiudicato un Tony Award, l'Oscar del teatro americano. I suoi libri e le sue opere teatrali sono tradotti, pubblicati e rappresentati in quarantatré lingue in tutto il mondo. Come autore letterario si è aggiudicato alcuni dei massimi premi italiani e internazionali, dal Premio Super Mondello al Selezione Campiello fino al Prix du Meilleur Livre Étranger in Francia. Per Einaudi ha pubblicato tra gli altri Lehman Trilogy, 7 minuti, Processo a Dio, Memoria del boia, Manhattan Project, Mein Kampf.

