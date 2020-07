I preziosi "cani salvavita" affiancano i diabetici in spiaggia a Laigueglia

In quest'anno di assoluta incertezza e di emergenza sanitaria, le spiagge di Laigueglia hanno riaperto con una piccola novità: la possibilità di ospitare sotto l'ombrellone anche gli amici a quattro zampe, certificati come accompagnatori di persone affette da diabete.

Il progetto portato avanti dall'ingegner Alessandro Riva Bonaldi, bergamasco, ma da anni annoverato tra gli ospiti dalla ridente cittadina turistica e proprietario di uno di questi esemplari che sempre di più al giorno d'oggi aiutano chi ha questa patologia, ha riscosso notevole interesse nel Sindaco nella sua Amministrazione che ha provveduto ad inserire, oltre i cani accompagnatori dei non vedenti, anche questi “amici” utilissimi.

Nello specifico questi cani raggiungono un livello di addestramento tale da riuscire a capire ed avvisare in tempo, nel caso di deficit di zuccheri, prima ancora degli strumenti elettronici, i loro padroni, salvando loro letteralmente la vita. Pur essendo già presente a Laigueglia una innovativa spiaggia attrezzata per ospitare i cani, si è voluto, in questo momento di emergenza, aiutare chi è in condizioni sanitarie particolari, dando la possibilità ai possessori di cani salvavita di essere accompagnati sotto l'ombrellone in tutto il litorale laiguegliese, pur osservando le specifiche regole di rispetto.