Covid-19, cluster sushi bar Savona: controlli coinvolgeranno circa mille persone

18 nella giornata di venerdì. 10 ieri, sabato 18 luglio. Per un totale di 28 persone positive al Covid-19 riconducibili al cluster del ristorante di sushi a Savona. Sono questi i numeri comunicati nelle ultime ore da parte della Regione.

"Le indagini ci rassicurano sulla nostra capacità di tracciamento di situazioni potenzialmente rischiose - ha spiegato il governatore Toti nella giornata di ieri - Solo su quel cluster sono previsti 750 tamponi. A cerchi concentrici stiamo ricostruendo tutti i contatti di tutte le persone coinvolte".

"Sono centinaia i contatti in corso di controllo, molti sono già in isolamento. I nostri tecnici stimano che arriveremo a un migliaio di persone. I tamponi saranno eseguiti nelle due sedi di Savona e di Albenga, in modalità drive-through" ha proseguito il governatore ligure.

Le persone positive riconducibili al focolaio savonese stanno comunque bene. Solo una è ricoverata in ospedale. Tre hanno leggeri sintomi. Le altre sono totalmente asintomatiche: dal punto di vista clinico, dunque, non c'è alcuna preoccupazione.

"Continueremo a lavorare per finire il tracciamento. Il ristorante, come prevedono le linee guida, ha tenuto traccia delle persone che avevano prenotato e questo naturalmente ha aiutato molto l'attività di controllo" ha concluso Toti.