"Spiritum - il Respiro della Terra" anche ad Alassio l'evento di Arte contemporanea del meeTTTing point e CCP/Centro Culturale Paraxo

Il 2020 sarà ricordato per la “forte esperienza” che tutto il mondo ha dovuto vivere, più o meno forzatamente. A testimonianza di ciò, gli appuntamenti di ‘Spiritum, il respiro della Terra’, hanno la volontà di contribuire con un messaggio positivo a iniziare nuovamente a ‘respirare’.

Il primo doppio appuntamento sabato prossimo con ‘Argilla e Musica’ alle 18.30 a Terzorio. Verrà inaugurata la mostra personale di Elysia Athanatos nella Gallery del meeTTTing point, in via Filippi 5 (Aperitivo - Ingresso libero). La mostra nasce dalla produzione delle opere realizzate dall’artista durante la residenza alla fattoria dei colori di Alassio.

Questo è il testo di presentazione della mostra è della critica Eleonora Frattarolo: “Da Cipro a Terzorio. Solidità spirituale, potenza fisica, sensibilità sentimentale consentono a Elysia Athanatos di aderire ai territori della sua permanenza con rigorosa centralità interiore ed empatica comprensione dello spirito del luogo. Nata in Inghilterra, anni fa proveniente da Cipro, dove risiede la sua liberale e colta famiglia, residente prima a Firenze e per molti anni a Bologna, Elysia ha appreso l’arte della ceramica a Faenza e in Cina, dove frequentò pratiche, tecniche, materiali di tradizioni millenarie. E ora, grazie all’iniziativa di Renza Sciutto, approda in Liguria. Ancora, Elysia persegue l’annosa ricerca sul senso e la forma del vuoto, che culminò nelle esposizioni a Bologna presso l’Ariete arte contemporanea (2017), e a Cipro in Alpha C.K. Art Gallery (2018). Nelle forme ceramiche dove la luce diviene scultura. Nei vasi aggregati in installazioni dove le tracce dell’antico s’innervano nella memoria di grandi ceramisti contemporanei, Nanni Valentini e Luigi Mainolfi. Nella comprensione delle possibilità delle differenti terre. Questo il solco denso di pensieri e di traffici manuali di Athanatos. A Terzorio l’Artista si reca per provvigioni di argilla bianca, che è tesoro del luogo. La usa in via sperimentale per installazioni a terra in cui l’imboccatura d’oro introduce al segreto dell’oscurità luminosa. Come reperti preziosi emersi dagli scavi di un Winckelmann, come gioielli sublimi dal decoro essenziale, le opere di Elysia Athanatos segnano il confine e l’unione tra materia e indicibile”.

h. 21.30 ad Alassio (SV),

Concerto di canto armonico alla fattoria dei colori, Via Rangè 101.

Dessert - Ingresso con prenotazione

lafattoriadeicolori@yahoo.it 3475499044/3491067442

Giorgio Lombardi e Marina Michieletti sono due solisti del gruppo vocale In-Canto Armonico. Hanno tenuto centinaia di applauditissime esibizioni in Italia, con tournée anche in Ungheria, Polonia e Bielorussia. Nel loro repertorio si contano decine di pezzi polifonici che spaziano su oltre mille anni di musica, oltre a numerosi brani monodici - gregoriani e bizantini - del primo millennio. Durante i concerti eseguono anche pezzi sacri o tradizionali provenienti da numerosi Paesi dei cinque continenti. Inoltre, caratteristica speciale del gruppo vocale, è la tecnica del canto degli armonici (overtone chanting) con la quale il singolo cantore emette melodie su due o tre note contemporaneamente. Questi repertori così vasti e una tecnica di canto molto particolare ne fanno sempre un notevole richiamo artistico e culturale.

Appuntamenti:

sabato 25 luglio

h. 18.30 Terzorio, TTT Gallery, Via Filippi e Vico Cian

Inaugurazione mostra personale di Elysia Athanatos a cura di Eleonora Frattarolo

Performance di canto armonico con Giorgio Lombardi e Marina Michieletti

Incontro e sopralluogo alle terre bianche con Danilo Rigon

Aperitivo - Ingresso libero

h 21.30 Alassio, la fattoria dei colori, Via Rangè 101

Concerto di canto armonico con Giorgio Lombardi e Marina Michieletti

Dessert - Ingresso con prenotazione

sabato 29 agosto

h. 18.30 Terzorio, centro storico

Installazione opere “gli artisti per il museo diffuso di Terzorio” - Ingresso libero

Workshop “argille naturali” con Danilo Rigon - Ingresso con prenotazione

16-19 settembre

Alassio, la fattoria dei colori, Via Rangè 101

Work experience di tornio e cottura in forno di carta con Terry Davies

Ingresso con prenotazione