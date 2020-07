Albisola, calendario eventi dal 20 al 28 luglio

Questo il calendario eventi dal 20 al 28 luglio in programma ad Albisola Superiore:

Da lunedì 20 luglio a domenica 2 agosto, IAT (piazzale Marinetti), ore 20.00/24.00

Mostra di Tony Tedesco

Esposizione opere del progetto “Sonorità adimensionale di un paesaggio italiano”.

Lunedì 20 e martedì 21 luglio, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Joker”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Anno: 2019

Nazione: USA

Durata: 122 min

Genere: Azione/avventura

La pellicola, basata sull'omonimo personaggio dei fumetti DC Comics vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista, affiancato nel cast da Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy e Brett Cullen. Il film si è aggiudicato il Leone d'oro alla 76ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, vincendo inoltre due Golden Globe e due premi Oscar su ben undici candidature, record per l'edizione, divenendo la prima pellicola basata su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film.

Mercoledì 22 luglio, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Sensazioni di leggera follia

Reading interattivo con brani eseguiti dal vivo a cura di Stradestorie: poesie, letture, immagini e soprattutto tante canzoni (Battisti, Brunori, Carboni, Celentano, Cremonini, Dalla, De Gregori, Fabi, Fossati, Gaber, Jannacci, Ligabue, Modugno, Vecchioni) accompagnano lo spettatore in un percorso di liberazione collettiva dalle piccoli grandi paure…Il racconto proposto nello spettacolo (ora allegro e scanzonato, ora riflessivo ed emozionante) vuole invitare a quella che ormai sta diventando una sfida: non avere paura dell’altro, dell’essere umano. Il pubblico verrà coinvolto. Nell’ascolto, nel canto, e in un botta-risposta interattivo. E di questo non si potrà avere paura…

Da mercoledì 22 a sabato 25 luglio, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Onward oltre la magia”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Anno: 2020

Nazione: USA

Durata: 112 min

Genere: Animazione

Prodotto da Disney e novità in uscita il 22 luglio, il filma d’animazione è ambientato in un immaginario mondo fantastico, e racconta la storia di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, che abitano un universo in cui i draghi sono animali domestici, gli unicorni vivono liberi, disturbando i quartieri, e in giro è normale vedere troll, gnomi e altre creature dell'immaginario fantasy. Affascinati dalla magia, una volta compiuti entrambi sedici anni ricevono dalla madre un dono molto particolare, che il padre morto aveva riservato per loro: un bastone magico. In allegato c'è anche un messaggio scritto da papà elfo, che li incarica di compiere una preziosa missione: i ragazzi dovranno trovare l'incantesimo che riporterà in vita per un giorno il loro genitore…

Giovedì 23 luglio, giardino del Museo Manlio Trucco, ore 18.00

Scacco Matto

Presentazione del libro di Alessandra Maiorino. L'ultima tappa del romanzo giallo ironico di Europa Edizioni, che ha conquistato le fiere nazionali ed internazionali. Progetto LeggiAMO, a cura dell’Assessorato alla Cultura.

Venerdì 24 luglio, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Il Bosco dei Sogni Congelati

Spettacolo di teatro ragazzi a cura di Nati da un Sogno, soggetto di Marta Arnaldi, testo di Marta Arnaldi e Andrea Chiovelli. In un luogo sconosciuto esiste un bosco incantato, chiamato il Bosco dei Sogni Congelati, nel quale finiscono i sogni perduti dei bambini. Quando uno di loro, spaventato dalle difficoltà e dai sacrifici necessari per realizzarlo, decide di rinunciarvi, questo finisce nel bosco: e lì rimane, cristallizzato, in attesa di vivere e realizzarsi, oppure morire. A custodire i Sogni sono malvage forze invisibili, gli OD (Ostacoli e Dubbi), che combattono tutto ciò che minaccia la loro filosofia di indifferenza e avidità. Ma l’arrivo di tre ragazzi, decisi a riappropriarsi dei propri progetti, riuscirà ad imprimere una svolta positiva alla storia… Saper sognare il proprio futuro, saper combattere per realizzarlo, saperlo fare con la solidarietà e il rispetto verso chi è più sventurato di noi. Questo è il senso de “Il Bosco dei Sogni Congelati”, una fiaba insieme antica e moderna, strutturata su due livelli: da una parte le scene “mimiche” e i personaggi buffi, che catturano gli spettatori più piccoli con risate e siparietti, dall’altra gli argomenti di rilevanza formativa, che fanno riflettere i più grandi e veicolano il “messaggio” più autentico dello spettacolo.

Sabato 25 luglio, ritrovo Museo Manlio Trucco, ore 9.30

Tra storia, arte e ceramica: alla scoperta del borgo marinaro di Albisola Superiore.

Visita guidata gratuita, in compagnia dell’Associazione Berzoini, a cura dell’Assessorato alla Cultura. Numero massimo di 30 partecipanti.

Prenotazione: 333/5648914 - associazioneberzoini@gmail.com

Sabato 25 luglio, Villa Gavotti, visite ore 10.00/11.00/12.00 e 15.00/16.00/17.00, ritrovo 15 minuti prima della visita, in largo Gavotti (presso casello autostrada)

A Villa Gavotti con il FAI

Visita guidata a cura di Fai Delegazione di Savona del giardino e di alcune sale di villa Gavotti della Rovere, considerata una delle più belle ville italiane del ‘700, magnifico esemplare del cosiddetto “barocchetto genovese”. Fu fatta costruire nel 1744 da Francesco Maria Della Rovere, doge di Genova, partendo da una costruzione del Quattrocento, che era stata la casa natale del pontefice Giulio II. La Villa passò successivamente ai marchesi Gavotti, dai quali prese il nome. La mole quadrata della villa è ingentilita da due lunghe terrazze che, svolgendosi da un lato dell’edificio, comprendono il giardino e scendono a scalinata fino alla bella vasca centrale. Oltre la vasca, una macchia di grandi alberi (cedri del Libano, cipressi, lecci) nasconde una statua marmorea di Ercole che lotta con il leone nemeo, entro una cornice di gusto rocaille. Tra le due terrazze e l’edificio della villa é racchiuso il giardino, tipico del gusto settecentesco, che alterna nelle raffinate aiuole bordate di marmo bianco alberi da frutto e vigna ad una grande varietà di piante fiorite. Quattro fontane con statue su delfini, sotto eleganti pergolati, fanno da perno ad altrettanti gruppi di aiuole. I grandi vasi contenenti alberelli di limone provengono dalla Real Fabbrica di Portici fondata da Carlo III di Borbone e sono firmati dal toscano Gaetano Lottini. Al piano terreno, a sinistra di chi entra, tre vasti saloni destinati alle feste, che si aprono sul giardino, sono decorati a stucco, con mobili, specchiere, e un tempo anche ceramiche, ispirati rispettivamente alle stagioni della primavera, dell’estate e dell’autunno. L’inverno, al quale è dedicata la quarta sala, nell’ala destra, ha l’aspetto di una grotta. Fu costruita in parte con materiale asportato dalle grotte di Bergeggi e decorata con coralli e conchiglie.

Info: prenotazione obbligatoria su www.faiprenotazioni.it a partire da venerdì 21 luglio. Visita a contributo 8 € (10 € per i non iscritti FAI). Gruppi max 12 persone.

Lunedì 27 e martedì 28 luglio, Arena Leone (via San Pietro 88), ore 21.30

“Parasite”

Proiezione cinematografica a pagamento.

Anno: 2019

Nazione: Corea del Sud

Durata: 132 min

Genere: drammatico

Parasite, film diretto da Joon-ho Bong, è un dramma che racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre, uomo privo di stimoli, una madre senza alcuna ambizione e due figli, che vivono in uno squallido appartamento, sito nel seminterrato di un palazzo, e sono molto legati tra loro, ma senza un soldo in tasca, né un lavoro, né una speranza per un futuro roseo. Il film è stato presentato alla 72ª edizione del Festival di Cannes, dove ha vinto la Palma d'oro, diventando il primo film sudcoreano ad aggiudicarsi tale riconoscimento. È stato anche il primo film sudcoreano a venire candidato ai Premi Oscar, vincendone quattro, tra cui quello per il miglior film, mai assegnato fino a quel momento a un lungometraggio non in lingua inglese (non considerando i film muti).

Martedì 28 luglio, terrazza sul mare (passeggiata E. Montale), ore 21.30

Lorenzo Piccone Trio

Concerto di presentazione del nuovo album "Wanderings" prodotto e registrato in USA per l'etichetta SoundArt Recording negli studi storici della RCA: il live include anche brani tratti dal primo disco “Soul Searching” e brani riarrangiati della tradizione blues/funky. Lorenzo Piccone (chitarra, voce, lap steel, armonica), Federico Fugassa (basso), Andrea marchesini (batteria, voce).