Magliolo, la salma del carabiniere Luca Catania restituita alla famiglia. Sabato 25 l'ultimo saluto

All'esito degli accertamenti scientifici svolti per stabilire l'identità, si chiude quindi la vicenda iniziata quattro anni fa. Era il 7 ottobre 2016 quando scattarono le ricerche dell'uomo dapprima in un'area di vegetazione sulle alture della Val Maremola e proseguite in tutto il comprensorio pietrese e non solo. Luca Catania sparì nel nulla dopo essere uscito di casa senza documenti né denaro, ma con la pistola d'ordinanza e senza aver lasciato alcun messaggio per familiari e amici. Anni d'angoscia e di speranza per i familiari fino allo scorso 26 gennaio quando la squadra di caccia magliolese ne ha rinvenuto i resti, unitamente ad alcuni oggetti che hanno portato ad un primo riconoscimento. La conferma ufficiale è poi arrivata con l'esame del dna.