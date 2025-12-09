Lutto ad Andora e Alassio: si è spento il luogotenente Eupreprio Di Summa

È scomparso all’età di 80 anni il luogotenente Eupreprio Di Summa, ex comandante della Stazione dei Carabinieri di Alassio, in pensione dal 2008. Originario del Salento leccese, aveva lasciato la sua terra natìa per arruolarsi nell’Arma dei Carabinieri, alla quale ha dedicato una vita intera.

Lascia la moglie Graziella, i figli Enrica e Daniele, il genero Sergio, la nuora Sabrina, l’amato nipote Nicolas, la sorella Mariangela, il fratello Tonino e i cognati.

Il suo percorso professionale iniziò in Alto Adige, per poi proseguire in Piemonte, prima ad Asti e successivamente a Robilant, nel Cuneese. Qui conobbe Graziella, divenuta poi sua moglie, formando una famiglia che lo ha accompagnato nei numerosi trasferimenti.

Dal Piemonte alla Liguria, Di Summa ha prestato servizio a Cogoleto, Finale Ligure, Loano, Albenga e Sanremo, fino ad approdare ad Alassio, dove ha ricoperto l’incarico di comandante di stazione con il grado di luogotenente. Abitava ad Andora, dove aveva assunto la presidenza della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Molto legato ai valori dell’Arma e profondamente religioso, era sempre presente alle iniziative pubbliche. Particolarmente caro gli era il tradizionale pranzo natalizio dell’Associazione,

Il Santo Rosario sarà recitato mercoledì 10 dicembre alle 19 nella chiesa parrocchiale di San Pietro ad Andora, dove si terranno i funerali giovedì 11 dicembre alle ore 10.30.