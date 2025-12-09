Savona, si rifiuta di fornire generalità e aggredisce i poliziotti: arrestato

Ieri sera, a Savona, la Polizia di Stato ha arrestato un ventenne di origine albanese, con precedenti, con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Durante un consueto servizio di controllo del territorio, la Volante, percorrendo corso Tardy e Benech, ha notato un uomo a piedi che procedeva nella direzione opposta all’auto di servizio, quasi a volerne ostacolare il passaggio.

Raggiunto dai poliziotti, l’uomo si è subito mostrato ostile, rifiutandosi di spiegare il motivo del gesto e di fornire le proprie generalità.

Accompagnato in Questura per gli accertamenti sull’identità, il ventenne ha aggredito gli operatori al momento di scendere dalla Volante, colpendo uno di loro al volto e provocandogli lesioni, medicate al Pronto Soccorso e giudicate guaribili in dieci giorni.

I poliziotti hanno quindi proceduto all’arresto, e l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa del giudizio “per direttissima”.