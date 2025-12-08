Savona, lutto per la scomparsa di Giovanni "Gianfranco" Ricci

Savona piange la scomparsa all'età di 79 anni di Giovanni Ricci.

Conosciuto da tutti come Gianfranco, è stato docente universitario di Pedagogia Speciale e di Educazione Interculturale, coprendo anche incarichi gestionali nella Facoltà di Scienze della Formazione a Genova.

Nel 1998 è entrato a far parte della Fondazione della Cassa di Risparmio di Savona sino al 2008, ricoprendo vari incarichi tra cui quello di presidente.

È stato Presidente dell'Irre-Liguria (Istituto Regionale per la Ricerca Educativa) ed è stato inoltre membro del Consiglio Direttivo di "Mediterraneo senza handicap" (onlus di diritto internazionale con sede a Roma), del CdA della Cooperativa Sociale "II Granello" di Varazze.

Ha collaborato con II Letimbro, ed è stato membro del cda dell'Associazione Orchestra Musicale di Savona, di cui è stato anche socio fondatore e socio dell'Associazione Amici dell'Ospedale San Paolo di Savona.

È stato presidente dell’UCID di Savona (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti).

Dal 2000 è stato Confratello della Confraternita di Nostra Signora di Castello di Savona. Fu membro attivo dei Lions.

È stato autore e/o curatore con altri di vari testi tra cui i piú recenti "Cittadinanza attiva e cultura euromediterranea", "Educazione alla legalita" e "Un laico in cammino".

È stato consigliere comunale di maggioranza a Savona dal 1994 al 1998 e alle elezioni comunali del 2021 fu capolista nella lista civica a sostegno del candidato sindaco Angelo Schirru.

Domani, martedì 9 dicembre verrà recitato il rosario nell'oratorio N.S. di Castello alle 18.30. Il funerale verrà celebrato mercoledì 10 dicembre sempre nell'oratorio alle 10.30.