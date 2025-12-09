Danneggiamenti e furti nelle auto a Savona, distrugge i finestrini e arraffa oggetti: indagato un 33enne

Nei giorni scorsi la città di Savona è stata interessata da alcuni episodi di danneggiamenti sulle autovetture in sosta con contestuali furti all’interno delle stesse.

I Carabinieri della Stazione di Savona, al termine di una articolata attività investigativa, impostata su un’analisi meticolosa delle immagini degli impianti di videosorveglianza e sul monitoraggio di soggetti noti alle forze dell’ordine in quanto dediti a questa tipologia di reati, sono riusciti a ricostruire i movimenti di un uomo, 33enne genovese, indagandolo del danneggiamento di un’autovettura parcheggiata in una pubblica via e del successivo furto di alcuni effetti personali dal suo interno.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Savona, hanno consentito di individuare il soggetto, arrivato a Savona in treno e successivamente spostatosi a piedi fino a raggiungere il suo obiettivo, una macchina parcheggiata nelle vie del centro, per poi distruggerne i finestrini posteriori ed asportare dall’interno del veicolo alcuni oggetti di scarso valore.

"Questo sviluppo è frutto di un’intensa attività d’indagine messa in campo dai Carabinieri del Comando Provinciale di Savona, finalizzata a contrastare questi fenomeni criminosi che nell’ultimo periodo hanno afflitto svariati Savonesi" spiegano dal comando provinciale.