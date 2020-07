Furgoni commerciali, un nuovo sistema per il trasporto materiale

Si chiama Space Up ed è il nuovo, rivoluzionario sistema che può aiutare a semplificare la vita di chi utilizza un furgone per la propria attività professionale: ideato da Store Van, è un meccanismo di barre portatutto furgone che agevola enormemente le operazioni di carico e di scarico del materiale da trasportare.

Il rivoluzionario sistema Space Up

Comfort, sicurezza e spazio: sono queste le tre “promesse” del sistema Space Up di Store Van, sviluppato per consentire agli operatori di sfruttare al massimo ogni centimetro di spazio a disposizione sul tetto del veicolo grazie al complesso di barre portatutto, portatutto e portascale per furgoni.

Soluzione per tutti i furgoni

Conforme in pratica a ogni modello di veicolo commerciale, installazione rapida e semplice, grazie alla sua modularità Space Up è in grado di adattarsi alle diverse curvature del tetto per mezzo di appositi supporti, che vanno semplicemente posizionati in corrispondenza dei fori predisposti dal costruttore.

Comodità e praticità

L’obiettivo dichiarato è rendere più agevoli le attività per tutti coloro che usano i furgoni per la propria professione: l’innovativo sistema tetto Space Up consente infatti di trasportare senza alcun problema diversi tipi di carico o attrezzatura, e di caricare e scaricare il materiale senza fatica e in totale sicurezza grazie a caratteristiche di leggerezza e aerodinamicità, unite a uno studio estetico che dà al portapacchi un aspetto piacevole anche alla vista.

Soluzioni vantaggiose per le attività professionali

Sempre per semplificare la vita professionale, sia la slitta portascale che il portatutto dinamico possono essere abbassati fino a livello strada e permettono all’operatore di non sottoporsi a sforzi nocivi, perché può eseguire le operazioni mantenendo una postura ergonomica durante il lavoro e, al tempo stesso, evitare di ricorrere all’uso di sgabelli o scale aggiuntive per raggiungere il tetto del veicolo.

I 4 modelli

L’azienda ha realizzato quattro modelli differenti di sistema Space Up, tutti accomunati dall’utilizzo di materiali di alta qualità e comprovata resistenza, come acciaio inox e alluminio.

Il portatutto dinamico ha l’ambizioso obiettivo di rivoluzionare il tetto del furgone: si compone di barre portatutto da tetto che, attraverso la speciale slitta, arrivano totalmente fino a terra dal retro del furgone.

Il portatutto – portascale vanta un brevettato sistema di apertura a compasso, che rende caricare e scaricare la scala più sicuro e meno faticoso; inoltre, la slitta su cui va fissata la scala offre un meccanismo di chiusura a doppia sicurezza attiva come maggiore garanzia.

Apparentemente non differenti da altri modelli, le barre portapacchi in alluminio risultano ideali per un allestimento semplice e funzionale e, grazie alla presenza di gomma antiscivolo, garantiscono sicurezza e praticità per ogni tipo di impiego, sia in ambito lavorativo che nel tempo libero.

Infine, il portatutto per furgoni è dotato di sponde laterali che assicurano un maggior grado di contenimento del prodotto caricato, e al tempo stesso mettono a disposizione ulteriori punti di fissaggio. Inoltre, le sponde sono predisposte per l’inserimento di LED laterali che facilitano l’illuminazione dell’area circostante al furgone.