Mostra di Mosaico di Ennio Bianchi nella Gallery Malocello di Varazze

Da lunedì 27 luglio a domenica 2 agosto 2020, la “Gallery Malocello” di Varazze, via Malocello n.37, ospita la mostra personale di Mosaico dell’artista Ennio Bianchi.

L’esposizione, organizza dall’Associazione Artisti Varazzesi, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura della città di Varazze, nel rispetto delle regole e disposizioni emanate delle Autorità locali, regionali e nazionali, in seguito all’emergenza epidemiologica da covid-19, resterà aperta fino a domenica 2 agosto 2020, visitabile dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 17:30 alle 22:30. Ingresso libero.

Ennio Bianchi è un noto e bravo intarsiatore, pittore e costruttore di modellini navali, dalla lunga e consolidata esperienza, socialmente impegnato e molto attivo in seno alla comunità varazzina, sempre presente e disponibile. Le sue opere meritano di essere ammirate e analizzate con la massima attenzione e da più punti di vista. Non è sufficiente una fugace visita, occorre soffermarsi il tempo necessario per cercare di capire cosa l’artista ha voluto rappresentare e trasmettere a chi osserva i suoi sempre interessanti lavori.

Per meglio assimilare le molteplici sfaccettature e rappresentazioni insite in ogni opera, una chiacchierata con l’artista è vivamente consigliata.

Prossime mostre in programma nella Gallery Malocello:

– Agosto: – 3/9 Germana Corno; – 10/16 Mario Ghiglione; – 17/23 Adriana Podestà; – 24/30 Enrico Masala.