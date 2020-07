Processo Bonello, le reazioni: i difensori di Acquarone e Bonvicini faranno ricorso in Appello

Luisa Bonello si è suicidata. La tesi sostenuta dall'accusa è stata confermata anche dal giudice Matteo Pistone che questa mattina ha condannato a 10 mesi con la sospensione condizionale della pena l'ex marito e medico curante della dottoressa Mauro Acquarone per omicidio colposo e 3 anni e 9 mesi per circonvenzione d'incapace e truffa per l'ex comandante della polizia postale di Savona Alberto Bonvicini, assolto dal falso il suo medico curante Roberto Debenedetti.

La donna si era quindi tolta la vita il 19 settembre del 2014 nella sua abitazione di via Genova a Savona.

"Siamo abbastanza soddisfatti, l'obiettivo era di escludere l'omicidio colposo, era un'accusa insostenibile - hanno spiegato a margine della sentenza gli avvocati di Bonvicini Cesarina Barghini e Francesca Iovine - dagli atti non risulta la circonvenzione, non sussiste, non sarà difficile impugnarla, ci sono i margini per il ricorso in Appello".

Nessuna dichiarazione da parte dei legali di Acquarone Fausto Mazzitelli e Paolo Nolasco, che però hanno confermato che faranno ricorso in Appello.

"Finalmente la povera Luisa Bonello riposa in pace" il commento invece del Pubblico Ministero Giovanni Battista Ferro a conclusione di un lungo processo.