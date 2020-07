Il giallista cerialese Maurizio Pupi Bracali ospite dei "Mercoledì letterari" di Laigueglia

Sarà lo scrittore cerialese Maurizio Pupi Bracali, il secondo ospite della rassegna culturale “Mercoledì Letterari ai Bagni Capo Mele” di Laigueglia correlata al “Festival del Giglio di Capomele” presentato dall’Associazione “Fiori di Spiagge”.

Il noto autore di romanzi polizieschi ambientati nella nostra zona sarà presente mercoledì 29 Luglio alle ore 19.15 ai Bagni Capo Mele nell’estremo ponente di Laigueglia, intervistato dal giornalista Stefano Franchi in merito al suo ultimo libro giallo “I morti non hanno freddo” (Edizioni del Delfino Moro) e alla sua produzione narrativa in genere, sempre ambientata tra la costa e l’entroterra del ponente savonese.

La rassegna letteraria iniziata mercoledì scorso con il nutrizionista e atleta Giovanni Brancato, proseguirà dopo la serata di Bracali per altri cinque appuntamenti del mercoledì presentando interessanti libri attinenti al mare, alla nostra Riviera e comunque legati in varie forme al territorio ligure con autori quali Davide, Siri, Cristina Rava, Giorgio Casanova, Carlo Volpara e Alessandro Benedetti.

La rassegna culturale, in collaborazione con la scuola di musica e teatro “Leonardo Marchese” di Albenga è curata da Eleonora Mantovani e coordinata da Livio Lovisone titolare dei Bagni Capo Mele di Laigueglia.