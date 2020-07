Tovo San Giacomo: festa in piazza per i premi Giacomino d’oro (FOTO)

"I premiati sono stati Giacomino Boragno in qualità di presidente della Cri Magliolo, la ASD Valmaremola e la locale Protezione Civile Aib FinaleLigure ProtezioneCivile - ha fatto sapere il sindaco Alessandro Oddo - Ringrazio tutti i partecipanti, in particolare l’onorevole Sara Foscolo, il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, il sindaco di Loano Luigi Pignocca e Pier Luigi Ferro, Assessore di Borgio Verezzi. Ringrazio per la loro presenza i precedenti sindaci del nostro paese Carletto Fantoni, Eligio Lino Accame e Massimo Boragno. Un grazie di cuore ai consiglieri Giulia Reds e Gianni Mauro Bergallo ed agli Scout Tovo San Giacomo per l’assistenza al pubblico. E un grazie a Luciano Cesio e Luigi Barlocco che già nella mattinata erano operativi sulla somma urgenza di Via Briffi e non hanno fatto mancare il loro aiuto concreto per l'allestimento della piazza".