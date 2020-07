A Bardineto arriva il nuovo veicolo polivalente: può essere usato per manutenzione stradale o come spazzaneve/spargisale

Sarà inaugurato a Bardineto il nuovo mezzo multifunzionale dotato di lama e spargisale per l'inverno, ma convertibile anche per la manutenzione stradale. Un'aggiunta importante nell'ambito del "patto per la Val Bormida" firmato lo scorso 29 settembre presso la biblioteca civica "Rossi" a Cairo Montenotte.

Il taglio del nastro si terrà giovedì 30 luglio alle ore 13.45 presso il palafungo in piazza Frascheri. Saranno presenti il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

Il mezzo è stato acquistato dalla Provincia di Savona grazie al contributo stanziato dalla Regione Liguria. Potrà essere utilizzato da tutti i comuni della Val Bormida che hanno aderito al patto.

Alla cerimonia sono stati invitati anche i 24 comuni (di Val Bormida e Valle Erro) firmatati del patto. Spiega il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri: "E' stata attivata un convenzione tra la provincia e i comuni che potranno utilizzare il mezzo in uso diretto con dipendenti propri o personale delle ditte esterne che hanno appaltato il servizio. Si tratta sicuramente di una bella boccata di ossigeno per l'ente provinciale e comuni".