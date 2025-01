Savona, fuori uso anche i semafori di corso Tardy & Benech: traffico regolato dalla Municipale

AGGIORNAMENTO ORE 12.30: I semafori sono ora funzionanti, in seguito agli interventi di riparazione che hanno visto la sostituzione della scheda guasta.

Non c'è pace per i semafori della città. Era da poco stato sistemato quello pedonale di Corso Mazzini e ora a bloccarsi è l'impianto semaforico di Corso Tardy & Benech, una delle arterie di ingresso alla città per chi arriva dall'autostrada.

Ad essersi fermati sono i semafori che dal corso regolano l'accesso e la svolta in via De Amicis, via, quello pedonale e da via De Amicis al corso. Sul posto si trova al momento la polizia municipale per regolare il traffico.

"Sono stato informato – spiega l'assessore Lionello Parodi – e risulterebbe un guasto alla scheda madre dei semafori. Abbiamo una scheda sostitutiva che installeremo a breve; solo quando l'avremo montata potremo capire se il guasto è effettivamente attribuibile alla scheda".

Un guasto che va ad aggiungersi a quello dei semafori di via Luigi Corsi, angolo via Montenotte, che dovranno essere sostituiti. Il Comune ha fatto l'ordine per i nuovi impianti semaforici che devono essere consegnati.