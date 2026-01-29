Altare, mastelli esposti non rispettando il calendario: 85 sanzioni in un anno

Il Comune di Altare ha intensificato i controlli sulla raccolta differenziata porta a porta, con un totale di 85 sanzioni comminate nell’ultimo anno per il mancato rispetto del calendario di esposizione dei rifiuti.

"Quando abbiamo introdotto il porta a porta, siamo stati molto attenti a far funzionare il sistema", spiega il sindaco Roberto Briano. "Con il passare degli anni, però, è stato adottato un atteggiamento più permissivo, e questo ha generato un problema tecnico: i mastelli venivano esposti in giorni e orari non conformi al calendario".

Il risultato era paese meno ordinato: "Vedere sacchetti e mastelli in giro per le strade a qualsiasi ora del giorno creava disordine", ammette Briano.

Oggi, secondo il sindaco, la situazione è migliorata, ma il Comune non abbassa la guardia: "Si può sempre migliorare. Non vogliamo fare cassa: i vigili urbani non sono stati istruiti per questo. Ma ci sono normative da rispettare, non solo per il conferimento dei rifiuti, ma anche per la sosta in aree non consentite. È necessario abbandonare le cattive abitudini".

L’obiettivo del Comune è chiaro: "Spero che un giorno si arrivi a zero multe. Questo vorrà dire che i cittadini avranno compreso l’importanza di rispettare le regole".