Allagamenti tra corso Mazzini e Corso Colombo: approvato il progetto anti alluvione

Installazione di un sistema di sollevamento mobile, installazione di un sistema di sollevamento fisso con vasche volano, realizzazione di uno scarico a mare a gravità e realizzazione di uno scarico a mare forzato.

Questi i diversi interventi proposti dalla società di ingegneria Nord Milano Consult s.r.l. con sede a Busto Arsizio, che ha realizzato i progetti, approvati dalla giunta comunale di Savona, in merito all'individuazione degli elementi necessari per ridurre al minimo il rischio di inondazione della zona compresa tra Corso Mazzini — Corso Colombo — Via Dante Alighieri ed il torrente Letimbro.

Negli anni scorsi in occasione delle violenti precipitazioni il quadrilatero si allagava a causa della conformazione altimetrica della zona rispetto al greto del torrente Letimbro. Il problema principale della rete di fognatura è dovuto a problemi di rigurgito che si verificano in occasione delle piene nel torrente Letimbro con il conseguente ingresso di portate fluviali all'interno della rete fognaria.+

Sara così necessario procedere alla realizzazione di un sistema di scarico alternativo al semplice convogliamento nel Letimbro, in quanto il corso d'acqua non è in grado di ricevere le acque alla quota imposta dalla conformazione del terreno.

L'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi ora dovrà capire quali siano le soluzioni migliori anche dal punto di vista economico, esaminarli e poi procedere con il reperimento dei finanziamenti.