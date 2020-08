Mare, eventi, escursioni e buon cibo a portata di click con experienceliguria

Mare, eventi, escursioni e buon cibo, tutto a portata di click. In Liguria ha preso ufficialmente il via nelle scorse settimane la stagione balneare, che raggiungerà il “clou” ad agosto.

Una regione che non offre però solo spiagge, ma tutta da scoprire con il nuovo portale https://experienceliguria.agenziainliguria.com/. Un contenitore che racchiude e propone al turista quasi 500 "esperienze". Uno strumento per costruire la propria vacanza su misura, navigando attraverso le sei categorie active, gourmet, borghi, family, mare e Genova-city break.

Domani alle 12 l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino ci racconterà come funziona il sito per chi scopre la regione, ma anche per gli operatori che vogliono offrire un prodtto. Tramite https://experienceliguria.agenziainliguria.com/ il turista - che sceglie la Liguria per una giornata, weekend, settimana o stagione intera- può trovare centinaia di spunti usando quattro semplici chiavi di ricerca (località/tema/durata/prezzo).

L’appuntamento è venerdì alle 12 sulle pagine facebook di LavocediGenova, Sanremonews e Savonanews.