Gene Gnocchi nel Rompipallone: "Dopo aver ospitato Ronaldo cambierà nome in Celle 7 Ligure"

"Celle Ligure cambierà nome dopo aver ospitato Ronaldo: da domani si chiamerà Celle 7 Ligure".

Gene Gnocchi nel suo "Rompipallone" ironico giornaliero sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport ha voluto così ironizzare sulla presenza, all'indomani della vittoria dello scudetto, di Cristiano Ronaldo a bordo del suo yacht insieme alla moglie Georgina Rodriguez e i figli al largo della costa di Celle, mettendo al centro proprio il comune del levante savonese.

Celle è infatti finita alla ribalta nazionale, scoperto in anteprima dalla nostra redazione (Leggi QUI), per via dello scatto dove sono immortalati il campione della Juventus e la sua famiglia con sullo sfondo la pineta Bottini. Da lì poi nei giorni successivi si sono scatenati i fans che hanno circondato l'imbarcazione privata giungendo a nuoto o a bordo di canoe e materassini.

Non sono mancati ovazioni e qualche coro osé per Georgina che, nonostante il campione portoghese fosse tornato a Vinovo per prepararsi per il match giocato ieri contro il Cagliari, era rimasta a bordo dello yacht per godersi il Mar Ligure.