Tutto sulla Giornata dell’acqua che si celebra nel mondo il 22 marzo

Il 22 marzo si celebra in tutto il mondo la Giornata dell’acqua, istituita nel 1992 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e lo Sviluppo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di questa risorsa vitale e sulle sfide globali legate alla sua gestione sostenibile.

“Acqua e parità di genere” è il tema del 2026. In molte parti del mondo, infatti, l’accesso equo all’acqua non è garantito e sono soprattutto le donne a subire le conseguenze della scarsità idrica e della mancanza di servizi igienico-sanitari adeguati.

Garantire servizi idrici affidabili e accessibili significa ridurre queste disuguaglianze e promuovere una partecipazione più equa ai processi decisionali che riguardano la gestione della risorsa.

Valorizzare il determinante contributo delle donne - nella leadership, nella ricerca, nelle professioni tecniche e nelle comunità - è una condizione fondamentale per affrontare le sfide globali legate all’acqua, dal cambiamento climatico alla resilienza dei territori.

Perché ancora oggi sembra ci sia bisogno di una Giornata mondiale dell’acqua? Perché i dati sulle risorse idriche del pianeta sono sconfortanti: l’allarme dell’ONU parla di un crescente fabbisogno d’acqua, per cui la domanda globale di acqua corrente aumenta al ritmo costante dell’1% all’anno, al punto che fra 30 anni potremmo aver bisogno del 30% di acqua in più, in un mondo che ne dispone sempre meno.

Proprio per questo motivo emerge la necessità di promuovere un uso responsabile dell’acqua affinché la risorsa idrica rimanga accessibile non solo alle generazioni attuali, ma anche a quelle future. Il futuro dell’acqua è il futuro di tutti.