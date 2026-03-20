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Val Bormida | 20 marzo 2026, 16:59

Millesimo in festa: Luigi Delbuono spegne 101 candeline

L'Amministrazione ha portato l’abbraccio di tutta la comunità: "Un traguardo straordinario"

Millesimo in festa: Luigi Delbuono spegne 101 candeline

Oggi il Comune di Millesimo si stringe attorno a un cittadino davvero speciale: il signor Luigi Delbuono, che ha spento ben 101 candeline.

Il sindaco Francesco Garofano e il vicesindaco Ale Garra gli hanno fatto visita per portare l’abbraccio di tutta la comunità e condividere con lui l’emozione di questo compleanno da record.

"Un traguardo straordinario per l’unico ultracentenario del nostro Comune, che ci ha accolti con un sorriso immenso, una vitalità che scalda il cuore e con l’affetto dei suoi tre figli e di tutta la famiglia", spiega l’amministrazione comunale.

"A Luigi, custode della nostra memoria e simbolo di saggezza, vanno i nostri auguri più sinceri e affettuosi. Buon compleanno, Luigi!", conclude l'amministrazione Garofano.

Redazione

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