La Lega inizia da San Bartolomeo al Mare la campagna elettorale. Pieno sostegno a Toti. Il vice segretario Giorgetti: "Ha lavorato bene" (FOTO e VIDEO)

Con la presenza di Giancarlo Giorgetti, vice segretario del partito, parte ufficialmente da San Bartolomeo al mare la campagna elettorale della Lega. Pieno il sostegno al governatore ligure Giovanni Toti. L'appuntamento odierno si è svolto presso i Giardini della Rosa dei Venti sul lungomare dove militanti e anche un po' di curiosi si sono radunati al gazebo del Carroccio.

Presenti il segretario della Lega regionale Edoardo Rixi, Alessandro Piana, presidente uscente del consiglio comunale regionale nonchè capogruppo in seno alla Regione, Flavio di Muro, segretario provinciale della Lega di Imperia, nonché l'assessore alla sanità Sonia Viale, il consigliere regionale Paolo Ardenti.

"Di fatto partiamo con la campagna elettorale, ha detto Giorgetti, sarà una campagna elettorale anomala perché si fa d'estate. Questo in Liguria significa tante cose, però pensiamo che Toti abbia lavorato bene. Il nostro obiettivo è anche far sì che la Lega si confermi primo partito in Liguria, quindi ce la mettiamo tutta con i mezzi che abbiamo, con i gazebo e la nostra presenza sul territorio".

Sulla chiusura del campo Roja di Ventimiglia sono chiare le posizioni del partito e quindi anche del vice segretario del partito Giorgetti il quale ha dichiarato che "questo non è semplicemente il programma e la proposta della Lega, è quello che ci chiede la gente, il motivo per cui facciamo politica, certo in mezzo a tante difficoltà e alle persecuzioni giudiziarie come quelle che sta subendo Salvini, però quando si fa politica questo è quello che va fatto se è quello che ti chiede la gente". E proprio sulla posizione di Matteo Salvini, per cui nei giorni scorsi il Senato ha autorizzato il processo per il caso della nave Open Arms, Giorgetti dice chiaramente che "il nostro leader va a processo per volontà della maggioranza e di coloro che erano al governo assieme e hanno condiviso quelle scelte. La cosa è assurda, però io penso che Salvini sia consapevole che ha l'affetto della gente, che la maggioranza degli italiani è con lui. Potrà avere contro la maggioranza dei senatori per motivazioni politici, ma ha con sé la maggioranza del popolo italiano".

Martedì prossimo è atteso proprio a Ventimiglia il leader del Carroccio Salvini. La politica sull'immigrazione trova compatto il partito. "Queste persone non devono arrivare sul territorio nazionale – ha dichiarato Rixi – Questo ci mette in difficoltà anche con gli stati vicini, in particolare sappiamo anche l’atteggiamento francese.Non è un caso che Ventimiglia ha avuto 'tranquillità' sul fronte dell'immigrazione quando Salvini era al Governo. Oggi è tornato il Pd insieme ai Cinque stelle e i problemi ritornano".

