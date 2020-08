Donazione sangue, Ardenti (Lega): "Grazie a chi sta portando la Liguria tra le regioni più strutturate per la raccolta" (VIDEO)

“Noi doniamo sangue, c’è bisogno anche di te”. È questo lo slogan della campagna estiva di donazione sangue 2020 di Regione Liguria, realizzata con il supporto di Alisa e del Centro regionale sangue, in collaborazione con le associazioni di donatori Avis e Fidas.

"Come tutte le estati, la Regione Liguria e l'assessore Viale fanno partire questa campagna sulle donazioni perché è il periodo più critico dove le persone vanno in ferie ma le esigenze continuano - ha spiegato il consigliere regionale Paolo Ardenti - devo ringraziare in questa occasione le associazioni di raccolta sangue: Fidas molto presente nella provincia di Imperia e Avis che invece nella mia provincia savonese fa un grandissimo lavoro. I donatori non hanno mai smesso di donare anche durante l'emergenza covid e hanno contribuito in quel periodo a dare un grosso supporto al sistema".

"Devo però ringraziare anche la dottoressa Agostini del centro trasfusionale regionale, la dottoressa Viviana Panunzio che è la responsabile del centro trasfusionale di Savona e il dottor Mazzei, responsabile sulla provincia di Imperia - ha proseguito Ardenti - perché stanno portando avanti un profondo lavoro di riorganizzazione del sistema che metterà sicuramente la Regione Liguria tra le regioni più strutturate per la raccolta sangue. Ricordo un dato: durante l'emergenza covid Il sistema è riuscito a testare seimila donazioni su valori dell'IgG del covid e la Liguria è la regione che come numero assoluto ha fatto il più alto numero di controlli di tutta l'Italia. Un lavoro meritevole che i nostri responsabili del centro trasfusionale, grazie anche ai nostri donatori, hanno portato a casa in un momento particolarmente difficile".