Aspettando l'inaugurazione del ponte San Giorgio, le prime emozioni da Genova (Foto e Video)

Manca davvero poco alle 18.30 quando prenderà il via la cerimonia di inaugurazione del Ponte San Giorgio di Genova.

Sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a tagliare il nastro di questa opera. La cerimonia si svolgerà oltre che alla presenza del Capo dello Stato anche del premier Giuseppe Conte, il sindaco e commissario straordinario Marco Bucci, il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'arch. Renzo Piano a cui si deve il progetto della struttura, donato alla sua città nel momento più difficile.

Per l'apertura della cerimonia è prevista la lettura dei nomi di ognuna delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Al termine di questo simbolico momento seguiranno tre minuti di silenzio. Subito dopo sarà il momento degli interventi delle autorità e infine il taglio del nastro.

AGGIORNAMENTO ORE 16.50 - Nonostante la pioggia stia concedendo una piccola tregua inizia a farsi strada l'attuazione del 'Piano B', annunciato dal commissario Bucci per lo svolgimento della cerimonia in caso di maltempo. Nel caso la pioggia rendesse di fatto impossibile svolgere la cerimonia all'aperto, nel bel mezzo del ponte, agli ospiti è stato consigliato di spostarsi all'interno della galleria che precede il ponte San Giorgio lato ponente. Il tunnel di protezione predisposto può infatti contenere al massimo un centinaio di persone, assolutamente non adeguato a ospitare la totalità degli addetti ai lavori presenti.