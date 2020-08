Savona ancora senza carcere, M5S e Rete a Sinistra: “Commissione spot elettorale e passerella mancata della Lega”

"La commissione di lunedì è stata una passerella mancata da parte della lega, che non a caso aveva chiesto l'audizione di Toti e della Foscolo, poi non presenti, per dare addosso al governo che non ha ancora individuato l'area ove far sorgere il nuovo carcere. I ritardi del ministero sono noti, ma è anche vero che finora solo un paio di comuni hanno avanzato proposte concrete al Provveditore delle Opere Pubbliche, cui spetta la decisione finale. La Lega dovrebbe rendersi conto che amministra questo comune da 4 anni e in tutto questo tempo, a parte della vuota retorica, non sono ancora stati in grado di chiarire due aspetti: se l'Amministrazione ha interesse ad avere un carcere all'interno dei confini comunali e quali aree ritiene idonee a questo. Senza questi passaggi ogni discussione è fine a se stessa e si prendono in giro gli operatori. È facile gridare che serve un nuovo carcere e che il ministero è brutto è cattivo, magari anche a ragione, ma chi amministra è chiamato a fare anche altro e dopo quattro anni sarebbe meglio, per il bene della città, che il centrodestra ne prenda coscienza" ha spiegato il capogruppo del M5S Manuel Meles.