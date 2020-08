Zuccarello amplia il suo parco mezzi: acquistato mini escavatore

L’amministrazione comunale di Zuccarello comunica alla cittadinanza e non solo l'acquisto di un mini escavatore Hyundai da 18q. (mod. R17Z-9A) con tre benne in dotazione utili per ogni evenienza.

"Da oggi il parco mezzi del comune può vantare una macchina operatrice affidabile e utile per affrontare le più svariate problematiche legate alla manutenzione stradale, pulizia cunette, gestione cimiteriale, giardinaggio, lotta al dissesto idrogeologico e viste le dimensioni ridotte può facilmente operare anche in spazi ridotti come ad esempio nei vicoli" commenta il sindaco Claudio Paliotto.

"Sarà molto più semplice e rapido intervenire per migliorare il territorio e la vita del Borgo senza dimenticare che questo mezzo sarà a disposizione anche della Protezione Civile che, considerati gli eventi meteo degli ultimi anni (alluvione del 2016 e nel 2019) e le frequenti “bombe d’acqua” che si abbattono sui nostri territori ormai sempre più frequentemente, lo potrà utilizzare quando risulterà essere necessario. Il mini escavatore risulterà strategico anche nella lotta agli incendi boschivi, un aiuto in più per nostri già efficienti volontari A.I.B. nelle manutenzioni delle strade bianche e tagliafuoco" prosegue il primo cittadino.

"Un mezzo ormai fondamentale per le amministrazioni comunali di non facile raggiungimento per gli alti costi di acquisto, però con la determinazione necessaria, concretezza e lungimiranza il comune di Zuccarello e’ riuscito a raggiungere l’obiettivo prefissato a tutela del patrimonio comunale e dei cittadini tutti - conclude - Colgo l’occasione per informarvi che, tramite il bando psr regionale a cui abbiamo partecipato e fortemente creduto, prossimamente acquisteremo anche un trattore 110 cv con trincia da 4 mt di sbraccio oltre ad altre attrezzature utili per la pulizia e la manutenzione delle strade comunali e intercomunali".