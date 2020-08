Celle, oltre al Centro Prelievi anche il Cup non ha più riaperto: la preoccupazione dei cellesi

Non solo il Centro Prelievi ematici e biologici di via Ss. Giacomo e Filippo a Celle Ligure è ancora chiuso post Covid, ma dall'11 marzo anche il Centro Prelievi che l'Asl2 ha riaperto per esempio a Varazze, Savona, Albenga e Carcare.

La Asl2 circa tre anni fa aveva preannunciato la chiusura del Centro Prelievi ematici e biologici di Via Ss. Giacomo e Filippo a Celle Ligure e solo una petizione con raccolta firme e una fitta interlocuzione dell'ex sindaco Renato Zunino avevano salvato il presidio che i cellesi da anni difendono e necessitano di avere sul territorio con l'inaugurazione del nuovo centro nel luglio del 2018.

Con il miglioramento dell'emergenza sanitaria però il centro prelievi così come il centro unico di prenotazione non hanno più riaperto facendo ripiombare i cittadini, soprattutto anziani che hanno difficoltà a spostarsi a Varazze o Savona, nella preoccupazione.

Il comune di Celle aveva richiesto all'Asl la data per la riapertura ma al momento non sono arrivate risposte. "Come già fatto ho sollecitato Asl a rispondere, è un servizio troppo importante per i cellesi" spiega il sindaco Caterina Mordeglia.