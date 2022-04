Centro prelievi di Celle, la minoranza: "E' chiuso, perché?". Il sindaco: "Sollecitata una risposta all'Asl2"

"Il centro prelievi è chiuso, perché?". Questa la domanda presente in un volantino esposto dalla minoranza di Uniti per Celle e diretta al sindaco Caterina Mordeglia in merito al centro di via Santi Giacomo e Filippo che non è più a disposizione della cittadinanza da qualche mese.

"Un servizio che le amministrazioni precedenti avevano con fatica mantenuto anche coinvolgendo la popolazione. Ora solo silenzio. Penalizzati in modo particolare i nostri anziani, chiediamo che il sindaco ci dica pubblicamente cosa é successo per Celle" continuano dall'opposizione comunale.

Il tema negli ultimi anni è stato al centro della discussione tanto che nel 2017 l'ex sindaco Renato Zunino aveva dato vita ad un raccolta firme/petizione rivolta all'Asl2 per scongiurare la chiusura. Nel luglio del 2018 era stato poi aperto al pubblico grazie ad un accordo tra il comune e l'Asl2 e durante l'emergenza sanitaria era stata sospesa l'attività dal 30 marzo al 22 settembre 2020, proseguendo l'attività poi fino al 30 giugno.

Il comune nel frattempo poco meno di un anno fa aveva firmato una convenzione con l'Avis comunale per la gestione del punto prelievi proprio dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2023.

L'Avis aveva così offerto la propria disponibilità per il centro di via Santi Giacomo e Filippo il quale offre ai cittadini i servizi di effettuazione dei prelievi e ritiro del materiale biologico da analizzare; il trasporto al laboratorio analisi ASL all'ospedale San Paolo di Savona; il ritiro dei referti nel laboratorio tramite procedure informatiche in collegamento con lo stesso e la consegna referti all'utente.

"Ci rendiamo disponibili ad una battaglia congiunta con la maggioranza e nel caso a raccogliere firme affinché questo servizio essenziale per la nostra cittadina riapra. Però sindaco batti un colpo" ha proseguito Uniti per Celle.

"Ho sollecitato una risposta ufficiale all'Asl2 nel frattempo il centro è in fase di ristrutturazione da parte dell'Avis e al momento comunque non sarebbe possibile riattivarlo" ha detto il sindaco Caterina Mordeglia specificando che l'ufficio dei servizi sociali dai locali di via Santi Giacomo e Filippo sono stati spostati all'interno della vecchia biblioteca di via Poggi.