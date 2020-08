E' stato lanciato l'allarme intorno alle 7.30 per un incidente in via Solva ad Alassio.

Un'auto per cause ancora da accertare avrebbe perso il controllo e sarebbe andata a sbattere contro un muro.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Alassio e i vigili del fuoco per liberare il conducente del mezzo.

L'uomo, dopo che è stato rianimato e intubato, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.