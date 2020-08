Spotorno, scontro tra auto e moto in via Verdi: una persona in codice rosso al Santa Corona

Incidente stradale nella mattinata odierna in via Giuseppe Verdi a Spotorno. L'allarme è stato lanciato intorno alle ore 10.45 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito, il sinistro ha coinvolto un'automobile e una moto. Sul posto sono intervenuti i militi dell'emergenza sanitaria.

A riportate la peggio il conducente della moto, un uomo di circa 60 anni: è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Secondo quanto riferito non sarebbe in pericolo di vita.