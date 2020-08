Carceri, Foscolo (Lega): "Ennesima aggressione ad agenti, inaccettabile. Governo intervenga"

“Con rammarico e sconcerto, apprendo la notizia dell'ennesima aggressione ai danni di agenti della Polizia Penitenziaria, avvenuta oggi nel carcere di Marassi a Genova. Tre agenti aggrediti da un detenuto nigeriano che si rifiutava di rientrare nella propria cella e che li ha colpiti con pugni, calci e morsi. Tutto questo è inaccettabile. Massima solidarietà agli agenti feriti e a tutta la Polizia Penitenziaria, da troppo tempo vittime di questi episodi. Più volte abbiamo evidenziato e condiviso il grido d'allarme degli agenti, in tutte le sedi e anche in Parlamento, chiedendo un rapido intervento del Governo, affinché si interessi della situazione e dia ascolto alle loro esigenze: se il Ministro della Giustizia c'è, batta un colpo, subito”.



Così in una nota Sara Foscolo, deputata ligure della Lega.