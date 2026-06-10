Sicurezza ad Albenga, Ripamonti: "Massima disponibilità al confronto con il sindaco Tomatis"

"Ho ricevuto la lettera del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e ho provveduto a rispondere tempestivamente, manifestando piena disponibilità a incontrarlo presso la sede di Regione Liguria per un confronto istituzionale sulla situazione della sicurezza in città e, in particolare, nell'area di viale Pontelungo". Lo dichiara l'assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, in riferimento alle recenti dichiarazioni del primo cittadino ingauno sul tema dell'ordine pubblico e della sicurezza.



"Con il sindaco Tomatis esiste da sempre un rapporto improntato al rispetto istituzionale e alla collaborazione nell'interesse del territorio. Proprio per questo motivo ritengo fondamentale continuare a confrontarci e lavorare insieme, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per dare risposte concrete ai cittadini", continua Ripamonti. L'assessore ricorda come la competenza in materia di ordine pubblico faccia capo allo Stato, alle prefetture e alle forze dell'ordine, mentre Regione Liguria continua a operare sul versante della polizia locale e del supporto agli enti locali: "Pur non avendo competenze dirette in materia di ordine pubblico, Regione Liguria ha sempre fatto e continuerà a fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità per sostenere i comuni. Lo abbiamo dimostrato con il bando dedicato alla videosorveglianza per i comuni fino a 7.000 abitanti, una misura molto apprezzata dagli amministratori locali che sarà ulteriormente ampliata consentendo anche ai comuni fino a 15.000 abitanti di accedere alle risorse per il potenziamento dei sistemi di controllo del territorio".



"Abbiamo inoltre promosso gli Stati Generali della Polizia Locale, un importante momento di confronto tra istituzioni e operatori del settore, accompagnato da percorsi di formazione e aggiornamento professionale destinati agli agenti, nella convinzione che investire sulle competenze e sulla collaborazione tra enti sia fondamentale per affrontare le nuove sfide legate alla sicurezza urbana” aggiunge Ripamonti, sottolineando inoltre l'impegno costante sul territorio ingauno: "Come Regione abbiamo voluto aprire proprio ad Albenga un ufficio dedicato all'ascolto delle istituzioni e dei cittadini, un presidio di vicinanza che testimonia l'attenzione che Regione Liguria riserva a questo comprensorio e alle sue esigenze".



Nella risposta inviata al sindaco Tomatis, l'assessore ha inoltre proposto un'iniziativa pubblica congiunta: "Ho proposto al sindaco di organizzare insieme un momento di ascolto e confronto direttamente con i residenti di viale Pontelungo, attraverso un gazebo o un incontro pubblico sul territorio. Credo che la presenza delle istituzioni accanto ai cittadini sia sempre il modo migliore per comprendere i problemi e individuare percorsi condivisi. Da tempo mantengo rapporti costanti con il governo e con il ministro dell'Interno sui temi che riguardano la sicurezza dei nostri territori e continuerò a farlo nelle sedi opportune, affinché ogni livello istituzionale possa contribuire, secondo le proprie competenze, a garantire ai cittadini sicurezza, legalità e qualità della vita. Su questi temi sono fondamentali collaborazione istituzionale, ascolto e responsabilità condivisa. La sicurezza è una priorità che riguarda tutti – conclude Ripamonti -. Regione Liguria continuerà a essere al fianco dei sindaci, delle amministrazioni comunali, delle forze di polizia locale e dei cittadini, con spirito costruttivo e massima disponibilità al dialogo".