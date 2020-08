E' stato lanciato l'allarme ad Albenga in via Trieste questa mattina intorno alle 6.30 per un contatore elettrico che sprigionava fumo.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La via è stata chiusa circa un'ora e il problema, che non ha causato nessun particolare disagio, è stato risolto in breve tempo.