Acquista mascherine FFP2 in un click, su antinfortunistica-dpi.it

Quando è obbligatorio indossare la mascherina? Come funziona il Bonus Sanificazione? Quando sono indicate le mascherine FFP2 e quando le chirurgiche? Questi sono solo alcuni degli interrogativi con cui ogni giorno si confrontano le aziende e che trovano risposta su www.antinfortunistica-dpi.it.

È il negozio digitale di prodotti anti-Coronavirus di Cast Bolzonella, la società specializzata nell’abbigliamento da lavoro Made in Italy che per fornire alle aziende clienti un supporto a 360°, anche in tempi di Covid-19, ha scelto di ampliare il catalogo. Ora oltre a pantaloni, giacche, tute e divise da lavoro, sono disponibili mascherine FFP2 , chirurgiche, lavabili e gel igienizzante.

La proposta di prodotti anti-Covid è rivolta alle imprese private e pubbliche. Con la possibilità di comperare direttamente sul sito o tramite www.acquistinretepa.it, il portale che ottimizza gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni.

Sicurezza al top con l’offerta di Cast Bolzonella: FFP2 mascherina, gel igienizzante e molto altro

In questo scenario le imprese hanno una posizione chiave per la salvaguardia della salute dei dipendenti, che sono chiamati a gestire, oltre ai rischi infortunio, l’eventualità di entrare in contatto con il Covid-19. E sono le richieste espresse dalle aziende italiane ad aver spronato Cast Bolzonella all’attivazione di questa nuova iniziativa.

Su www.antinfortunistica-dpi.it si possono acquistare mascherine FFP2, chirurgiche, mascherine per la collettività, modelli lavabili in tessuto e gel disinfettante per mani. Tutto il necessario per lavorare in serenità, senza la paura di essere esposti al Covid-19 e magari trasmetterlo ai propri familiari.

Bastano pochi istanti per scoprire le caratteristiche dei diversi articoli e richiedere un preventivo. Nell’ambito della proposta troviamo mascherine FFP2 pieghevoli monouso che forniscono una protezione da particelle non oleose come polvere, polline, polvere industriale, virus dell'influenza e particelle sottili di inquinamento dell'aria (PM2.5).

L’azienda propone da sempre ai clienti la realizzazione di capi da lavoro customizzati con il logo, i colori dell’azienda e il nome del dipendente. E oggi estende il raggio d’azione applicando le tecniche di personalizzazione (ricamo, serigrafia, termosaldabili, ecc.) anche alle mascherine riutilizzabili in tessuto. Una proposta ricca di alternative, visibile in dettaglio sul portale ufficiale dell’azienda, www.castbolzonella.it.

Tutti i dispositivi anti-Covid sono accessibili tramite Acquistinretepa.it. Ma quella attualmente presente sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione è solo una parte dell’offerta. Cast Bolzonella realizza e vende all’ingrosso divise professionali, abbigliamento da lavoro personalizzato e certificato, anche a marchio Ecolabel e Oeko-Tex.

Di cosa si tratta? Il marchio Ecolabel designa quei prodotti che coniugano un eccellente profilo prestazionale e un limitato impatto ambientale nel corso dell’intero ciclo di vita. Coerente con l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) indicati nel Green Public Procurement, anche Oeko-Tex Standard 100 è un marchio prestigioso: garantisce elevata sicurezza ed efficacia nella prospettiva del consumatore.