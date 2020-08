Elezioni regionali, nel savonese Italia Viva sarà rappresentata da Barbara Pasquali e Vincenzo Munì

Ieri pomeriggio, alle 18:30 presso Villa Cambiaso a Savona, il Professor Massardo, candidato Presidente alle prossime elezioni regionali, ha presentato i candidati savonesi della sua lista. A rappresentare Italia Viva saranno Barbara Pasquali e Vincenzo Munì, entrambi Consiglieri comunali, rispettivamente per Savona e Albenga.

"Una scelta dal territorio e a tutela del nostro territorio, che vuole unire le due principali città della nostra provincia, in una logica di collaborazione e sviluppo, basata sull’esperienza e sulla competenza di chi da anni è impegnato in prima persona nell’amministrazione della cosa pubblica, lontano invece da logiche di spartizione di potere o di equilibri fra correnti" fanno sapere da Italia Viva.

"Noi di Italia Viva, crediamo fortemente nella figura di Aristide Massardo, uomo competente ed autorevole, indipendente da logiche del passato e nel suo progetto di sviluppo per la nostra regione - proseguono - Vogliamo rappresentare un alternativa riformista e concreta alla politica degli annunci e della propaganda di Toti e alla politica dei no e del giustizialismo di Sansa. Uno sviluppo sostenibile, un sistema sanitario pubblico e finalmente funzionante, il sostegno alle attività produttive, l’innovazione digitale, sono tra i principali cardini della nostra idea di sviluppo, per una Liguria finalmente nuova, innovativa e protagonista in Europa e nel Mondo. Invitiamo i nostri concittadini a superare i recinti ideologici e a guardate al riformismo di questo programma; sarà naturale capire che siamo la vera alternativa a scatole pre-costituite da pericolose alleanze politiche di chi mai deciderà o di chi pensa solo al consenso e non al buon governo".