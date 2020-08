Fauna selvatica in città: l'Enpa chiede a Regione Liguria di farsi carico, con un servizio pubblico o privato convenzionato, dell’emergenza

Finora inascoltata, la Protezione Animali savonese insiste a chiedere alla Regione Liguria (ed ora anche ai candidati alle imminenti elezioni) di farsi carico, con un servizio pubblico o privato convenzionato, dell’emergenza faunistica dei sempre più animali selvatici feriti, malati ed in difficoltà che l’associazione soccorre, in questa stagione, a decine al giorno; animali che sempre più frequentemente si spingono nei luoghi abitati e si espandono in nuove aree dove un tempo non comparivano.

A riprova di quanto asserisce, l’Enpa porta ad esempio pratico il gran numero di animali che soccorre in ambito urbano; la conferma, se ve ne fosse bisogno, l’ha data ieri un variopinto martin pescatore, caduto ai piedi di una coppia che transitava nella centralissima via Paleocapa a Savona; e che, impietosita e preoccupata, l’ha raccolto e portato alla vicina sede dell’Enpa, dove ora è in cura; l’ennesima spesa in più per l’associazione, che riceve dalla Regione Liguria un contributo economico ormai largamente insufficiente.