Lega, candidatura saltata per Ardenti: "Escluso per strategie, da Ripamonti nessuna spiegazione"

"In politica le scelte interne vengono fatte, come in qualsiasi altro ambiente, per merito, per capacità e per strategia. Quindi ritengo che, sia per merito che per capacità e ringrazio Edoardo Rixi per avermele riconosciute, le prossime 5 settimane sarò in provincia di Genova al fianco di Sonia Viale per la sua campagna elettorale. Allo stesso tempo credo, perché da parte di Ripamonti non ho ricevuto spiegazioni, che io sia stato escluso dalle candidature in provincia di Savona per strategia". Così Paolo Ardenti, consigliere regionale uscente, commenta la propria esclusione dalla lista dei candidati savonesi della Lega in corsa per le prossime elezioni regionali.