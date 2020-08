Savona, l'assessore Zunato: "Scuola: dal Governo ritardo indecente e tempistiche risibili"

Attacca senza mezzi termini Maria Zunato, assessore al commercio del comune di Savona, il DL con il quale il Governo stanzia 70 milioni di euro per adeguare le scuole: "Prendo atto che il DL del 14 Agosto, emanato un mese prima della riapertura delle scuole, mette nell'oggettiva impossibilità di organizzarsi non solo i Comuni, ma anche scuole e fornitori. Altro elemento di evidente ostacolo è la tempistica per segnalare i fabbisogni: dal 19 Agosto - data dell’avviso MIUR - alle ore 18 del 26 Agosto p.v. In linea con quanto fatto per lo stanziamento degli altri fondi, si creano i presupposti per un collo di bottiglia per il quale sarà un'impresa ottenere qualcosa".