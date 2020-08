Murialdo, installato nelle scuole primarie un impianto per migliorare la qualità dell'aria (FOTO)

Il comune di Murialdo interviene sulle scuole primarie. E lo fa attraverso l'installazione di un impianto che "consentirà di migliorare il benessere dei nostri bambini durante la loro permanenza in classe" commenta in una nota l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giacomo Pronzalino.

"In particolare garantirà l'eliminazione delle muffe che infestavano le pareti del piano terra dell'edificio a causa dell'umidità di risalita - aggiungono dall'amministrazione comunale - L'impianto prevede inoltre la ventilazione meccanica ambientale, ad integrazione di quella naturale, che permetterà lo smaltimento dell'umidità in eccesso dovuta alla presenza dei bambini, dell'anidride carbonica prodotta con la respirazione con grande vantaggio per l'attenzione degli studenti, di eventuali sostanze nocive come radon e formaldeide e soprattutto permetterà di avere aria filtrata e pura da smog e pollini".