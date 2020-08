Aggressione autisti TPL Linea, i sindacati attaccano: "Situazione non più tollerabile"

"Ormai sono anni che poniamo l’attenzione sulle problematiche di sicurezza del personale viaggiante nell'espletamento del servizio di trasporto pubblico, fenomeno che si concentrava soprattutto nel periodo estivo, causate da comportamenti eccessivi soprattutto da ragazzi in uscita dalle discoteche, ma che quest’anno con l’emergenza Covid-19 si sono ripetute anche durante il lockdown e secondo noi proseguiranno anche nei mesi prossimi derivanti dalle misure restrittive dettate dal Governo per il contenimento del contagio".

"Come segreterie abbiamo fatto tutti i passi possibili chiedendo che l’azienda metta in atto tutte le possibilità per incrementare le condizioni di sicurezza, partendo dalla protezione del posto guida - proseguono i sindacati - Abbiamo coinvolto la Prefettura, che ci ha prontamente risposto, comunicandoci quali sono i provvedimenti che sta mettendo in atto".