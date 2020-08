Prosegue a Pietra Ligure il tour elettorale di Giovanni Toti: "Punto costante con i sindaci, veri eroi del territorio" (FOTO e VIDEO)

È proseguito questa mattina, con una visita sul lungomare Partigiani a Pietra Ligure, il tour elettorale di Giovanni Toti. Accompagnato dal consigliere uscente e candidato alle prossime elezioni regionali Angelo Vaccarezza e da Mauro Demichelis, coordinatore provinciale di "Cambiamo!", Toti ha incontrato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi oltre a diversi rappresentanti dell'amministrazione e degli uffici di Palazzo Golli, sede del municipio cittadino.

"Pietra come Loano sono comuni con i quali collaboriamo bene, hanno saputo mettere a buon frutto le risorse della Regione - il pensiero di Toti - sono comuni con amministrazioni che hanno una visione e che sanno utilizzare le risorse messe a disposizione dalla Regione con tempestività e con progetti pronti, cosa che non sempre accade. La Liguria sta cambiando pelle: il savonese da Varazze a Pietra e Loano ha passeggiate in costruzione e difese marittime che aspetta da tempo. Fare il punto con i sindaci, veri eroi del territorio, è una cosa importante che ho fatto costantemente e che continuerò a fare".

"Sono contento della visita di Toti - ha spiegato De Vincenzi - soprattutto in funzione delle opere che sono state finanziate come i lavori sulla passeggiata di ponente, il collegamento importante con il porto di Loano e recentemente quello di una parte della diga soffolta. Per l'amministrazione comunale si tratta di interventi vitali per lo sviluppo di questa parte del territorio. Il vicino Santa Corona? In altre visite a Pietra Toti ha garantito il suo rilancio, mi auguro che ciò si avveri e che il Santa Corona possa tornare a essere l'eccellenza che era anche se non ha mai perso questa vocazione anche grazie al lavoro dei medici e dei paramedici che in questi anni si sono veramente fatti in quattro per recuperare il gap dovuto ai tagli alla sanità".

"Porteremo Toti a vedere la foce del Maremola dove stiamo per appaltare i lavori della messa in sicurezza dell'ultimo tratto: sono opere finanziate dall'amministrazione uscente, il fatto che vengano a rendersene conto è per me un segnale molto buono. Siamo qui per dire che faremo i lavori e li faremo rapidamente" ha concluso il sindaco pietrese.

Dopo il passaggio sul lungomare di ponente, dove non sono mancati gli attestati di stima di numerosi cittadini e turisti presenti sulle spiaggia, Toti si è poi spostato allo stadio "Devincenzi" di Pietra Ligure dove è stato recentemente installato il nuovo manto in erba sintetica.

