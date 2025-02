Savona, raccolta porta a porta: a marzo la campagna informativa per avviare il servizio entro fine aprile

Dopo le scuole, a marzo verrà avviata ufficialmente la campagna informativa e la consegna dei mastelli alla cittadinanza per la raccolta differenziata, mentre nelle zone del centro storico e ottocentesco ci saranno i cosiddetti "cassonetti intelligenti".

Nelle ultime settimane sono molti gli incontri operativi che si sono fatti tra Comune e Sea.S per avviare la raccolta differenziata, che dovrebbe partire entro fine aprile.

In Piazza del Popolo, lato tribunale, e a Legino dall'ex campo Csi, saranno allestite due tensostrutture dove saranno organizzati incontri con la cittadinanza sul nuovo sistema di raccolta e dove verranno consegnati i kit per il porta a porta ( mastelli e sacchi). Contemporaneamente dovrebbero partire le lettere agli utenti con il calendario delle riunioni.

La campagna informativa sarà corredata da manifesti affissi in città, informazioni divulgate tramite social e sul sito di Sea-S (con un link che sarà pubblicato anche sul sito del Comune).

Dopo la consegna del progetto da parte di Sea-S, previsto nei prossimi giorni, la giunta dovrà formalizzare quella parte della raccolta con i cassonetti intelligenti (che saranno anche dotati di telecamere), dopo agli Ultimi sopralluoghi fatti dai tecnici di Sea-S con quelli del Comune e dopo quelli dei condomini che avranno il porta a porta che sono già stati contattati.

E' questa una delle fasi più delicate del progetto dal momento che il Comune vorrebbe evitare di avere i cassonetti di raccolta dei condomini sulla per strada. Come soglia minima per il “bidone" condominiale è stata prevista quella dalle 12 utenze in su. Il nodo è per i palazzi che non hanno spazio interno, una delle questioni sulle quali si sta ancora lavorando e la cui soluzione si dovrebbe avere a breve.